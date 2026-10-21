MPF｜GUM：信心水平升至5.1分 料2026年全年轉換額達747億

GUM於今日公布2026「GUM強積金信心指數」調查結果。調查顯示，香港強積金成員對「強積金能否保障退休生活」的整體信心水平升至5.1分，較2025年的4.0分上升，並創下十五年來新高。是次調查由獨立市場研究機構進行，於2026年8月13日至15日期間訪問808名18至64歲、正在參與強積金制度的香港居民。
調查顯示，信心指數上升是由於近年市場回報改善、成員參與度增加，以及積金易（eMPF）帶來的數碼化管理體驗，以及成員對退休規劃的關注度提升等四大因素推動。
GUM常務董事陳銳隆表示，市民對退休儲備、基金表現及投資選擇亦越發重視。調查反映，75%受訪者表示會至少每年檢視一次強積金投資表現，約30%受訪者於過去六個月曾作出基金轉換。
約3成人認為退休需800萬儲備
調查中續指，預期退休時需要800萬港元或以上儲備的受訪者比例升至28%，整體平均目標金額亦增加至2026年的648萬港元，按年升12%。
積金易平台提供一站式管理及以單一平台查閱多個強積金帳戶，簡化分散管理流程。調查顯示，60%受訪者認同積金易提升了他們對強積金帳戶的關注度。
強積金首階段「全自由行」於今日提交立法會進行先訂立後審議程序，將於2026年12月21日正式實施。調查顯示，57%受訪者在了解「全自由行」安排後表示支持，另有39%受訪者表示，會考慮將強積金供款轉移至自選計劃。GUM 策略及分析師張燕如表示，當資訊透明度及管理便利性提高時，有助鼓勵成員檢視退休資產及相關安排。
截至2026年9月30日，GUM強積金綜合指數年初至今回報達6.2%，連續第四年錄得正回報，截至2026年8月，同期強積金總資產淨值增至1.7萬億港元。此外，GUM預計2026年全年基金淨轉換額達747億港元，反映成員對強積金投資配置的關注及參與度持續提升。