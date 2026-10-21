MPF｜GUM：信心水平升至5.1分 料2026年全年轉換額達747億

（左起）GUM策略及分析師張燕如及GUM常務董事陳銳隆 （am730記者攝）

GUM於今日公布2026「GUM強積金信心指數」調查結果。調查顯示，香港強積金成員對「強積金能否保障退休生活」的整體信心水平升至5.1分，較2025年的4.0分上升，並創下十五年來新高。是次調查由獨立市場研究機構進行，於2026年8月13日至15日期間訪問808名18至64歲、正在參與強積金制度的香港居民。

調查顯示，信心指數上升是由於近年市場回報改善、成員參與度增加，以及積金易（eMPF）帶來的數碼化管理體驗，以及成員對退休規劃的關注度提升等四大因素推動。