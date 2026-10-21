全球智慧眼鏡出貨量大增 貿發局下月舉行眼鏡展助業界覓商機

貿發局下月舉行國際眼鏡展

由貿發局主辦、香港中華眼鏡製造廠商會合辦的第34屆香港國際眼鏡展，將於11月4日至6日在灣仔會展舉行。展覽以「睛彩新視野」為主題，來自14個國家及地區逾600家展商參加，展示智慧眼鏡、眼科保健、運動及專業眼鏡等多元產品和方案，為環球買家提供一站式採購平台。 貿發局引述國際數據公司（IDC）數據指，2026年第一季全球智慧眼鏡市場出貨量達356.6萬台，按年增長130.1%；全球技術市場研究機構（Omdia）數據顯示，2025年全球AI眼鏡出貨量達870萬台，按年增長322%，反映智慧眼鏡正由新興產品逐步走向主流應用。

貿發局副總裁林玉鳳表示，眼鏡產業正迎來由科技創新、可持續發展及生活方式轉變所帶來的新機遇。從智能眼鏡、綠色方案到時尚設計，期待展會為業界搭建業內和跨行業交流合作平台，創造更多新機遇，並進一步鞏固香港作為國際商貿平台及區域採購樞紐的地位。