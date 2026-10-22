寧德時代增收不增利 大行紛削目標價 股價急插逾一成 料明年需求增兩至三成

寧德時代因季績增速放緩，被投行下調評級。(資料圖片)

全球電池龍頭寧德時代(3750)因第三季盈利按年增速顯著放緩，且按季倒退，遠遜市場預期，昨股價急插逾一成，曾低見361元創逾一年新低，集團總市值較歷史高位蒸發約一萬億港元。摩根大通將其H股評級由「增持」降至「中性」，多家大行亦下調目標價。惟集團指全球動力及儲能電池需求仍有增長潛力。

寧德時代第三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤為212.46億元人民幣，按年增長14.54%，但較第二季的225.46億元人民幣回落5.77%。期內營業收入達1,652.21億元人民幣，按年大增58.58%，創單季歷史新高，造成增收不增利現象，毛利率下滑，引發投資者憂慮。