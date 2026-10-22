寧德時代增收不增利 大行紛削目標價 股價急插逾一成 料明年需求增兩至三成

全球電池龍頭寧德時代(3750)因第三季盈利按年增速顯著放緩，且按季倒退，遠遜市場預期，昨股價急插逾一成，曾低見361元創逾一年新低，集團總市值較歷史高位蒸發約一萬億港元。摩根大通將其H股評級由「增持」降至「中性」，多家大行亦下調目標價。惟集團指全球動力及儲能電池需求仍有增長潛力。
寧德時代第三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤為212.46億元人民幣，按年增長14.54%，但較第二季的225.46億元人民幣回落5.77%。期內營業收入達1,652.21億元人民幣，按年大增58.58%，創單季歷史新高，造成增收不增利現象，毛利率下滑，引發投資者憂慮。
分析認為，寧德時代盈利放緩主要來自三方面原因，一是內地9月起徵收2%電池消費稅，並將在明年9月升至4%，導致稅金及附加成本增加；二是前期簽訂的低價儲能及動力電池長協議訂單於第三季集中交付，降低整體毛利率；三是碳酸鋰、鎳、鈷、銅等關鍵原材料價格波動拖累純利表現。
受業績遜預期及大行降目標價雙重夾擊，寧德時代股價顯著受壓，H股低開後一路下插，昨挫11.41%，收報364.8元；A股亦瀉12.03%，收報227.9元人民幣。A+H股總市值降至約1.1萬億元人民幣，較今年5月歷史高位累計回落超過50%。
摩根大通削目標價至440元
在業績公布前，摩根大通已率先下調寧德時代H股評級至「中性」，業績出爐後進一步削減其目標價至440元，憂慮行業盈利能力惡化速度快於預期，產業鏈利潤正被重新分配。其他大行亦跟隨調整，但多數維持「買入」評級。中信里昂將H股目標價由670元下調至585元，A股則由460元降至400元人民幣。花旗預期其盈利預測仍將持續下調，將H股目標價從765元下調至732元，A股目標價從500元下調至479元人民幣。