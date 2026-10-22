恒生指數半日跌679點　失守兩萬三　聯想跌近9%(更新)

Meta第三季收入勝預期，美股科技股走強，三大指數全線造好。恒指兩連跌累跌逾500點、再失兩萬四關口後，今早（22日）延續跌勢，低開138點，報23,513點。大市低開後，走勢向下愈跌愈有，並不斷尋底，跌幅擴大曾擴大至6點，低見22,996點，半日跌679點，報22,971點，跌穿兩萬三關口，成交1,274.53億元。國指跌248點，報7,695點；科指跌185點，報3,809點。

科技股普遍受壓，騰訊（700）跌3.35%，報380.6元；美團（3690）跌4.22%，報71.55元；京東（9618）跌4.67%，報97.9元；阿里巴巴（9988）跌5.93%，報97.55元；百度（9888）跌2.7%，報75.6元；小米（1810）跌3.88%，報25.76元；快手（1024）跌4.35%，報26.82元；網易（9999）跌6.84%，報181.2元。