恒生指數跌717點　失守兩萬三　聯想跌逾一成(更新)

Meta第三季收入勝預期，美股科技股走強，三大指數全線造好。恒指兩連跌累跌逾500點、再失兩萬四關口後，今早（22日）延續跌勢，低開138點，報23,513點。大市低開後，走勢向下愈跌愈有，並不斷尋底，半日跌679點，報22,971點，跌穿兩萬三關口。大市在午市初段繼續向下尋底，跌穿早市低位，最多跌772點，低見22,879點，最終跌717點，收報22,934點，成交2,560.51億元。國指跌254點，報7,689點；科指跌200點，報3,793點。

科技股拖累大市，騰訊（700）跌2.9%，報382.4元；美團（3690）跌4.55%，報71.3元；京東（9618）跌4.28%，報98.3元；阿里巴巴（9988）跌6.12%，報97.35元，失守「紅底股」；百度（9888）跌3.35%，報75.1元；小米（1810）跌3.73%，報25.8元；快手（1024）跌4.49%，報26.78元；網易（9999）跌6.53%，報181.8元。