千禧世代視定期加班為擇偶紅色警示　揭示兩大行業最受影響

工作彈性成為職場上吸引的籌碼，有調查顯示約三分之二受訪者願意放棄部分薪酬，以換取四天工作制、完全遙距工作或對工時的完全掌控。 人力資源管理平台Deel今天發布《香港職場綠色指標2026》，訪問了500名香港白領在職人士，涵蓋不同行業及年齡層。調查發現四天工作制在招聘廣告中的吸引力，已可與具競爭力的薪酬媲美，兩者均被65%受訪者視為「綠旗（Green Flag）」。打工一族願意為換取更大自主權而在財務上作出取捨，約三分之二受訪者願意放棄部分薪酬以換取四天工作制（65%）；完全遙距工作（63%）；完全掌控工作時間（62%）。

欠缺彈性的工作安排所造成的影響已在受訪者個人生活中顯現。過去一年，61%表示僵化的時間表或繁重的工作量打亂了個人計劃，33%曾取消與伴侶或朋友的約會。此外，14%曾因工作導致關係結束或承受重大壓力，同樣比例的受訪者曾延遲結婚、生育或海外升學等重大人生計劃。 當中，科技及金融服務業最受影響。科技業中，78%的個人計劃曾被打亂，26%表示曾因工作導致關係結束或承受重大壓力，幾乎是整體比率的兩倍。金融服務業中，70%曾經歷計劃被打亂，30%會將伴侶頻繁加班及取消約會視為結束關係的導火線。

千禧世代最抗拒伴侶定期加班 靈活性對不同世代有不同意義。千禧世代重視保護個人時間，86%視四天工作制及72%視工餘時間不受聯絡為求職廣告的綠色指標。縱觀不同世代，千禧世代是最為將定期加班視為評估潛在伴侶時的紅色警示（67%）。 相比之下，Z世代更接受節奏快及時刻上線的文化。63%視在知名企業工作及51%視快節奏環境為求職廣告的綠色指標。此外，超過半數（52%）視「我經常為工作查看手機」為評估潛在伴侶的綠色指標，相比之下千禧世代僅18%。