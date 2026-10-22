EA據報裁400人　宣布關閉BioWare工作室　取消《Mass Effect》新作

遊戲開發商藝電（Electronic Arts，EA）旗下老牌工作室BioWare周四表示，將關閉工作室，亦決定終止開發新一作《質量效應》（Mass Effect）。據彭博引述消息報道，EA將裁員約400人，佔其員工總數的3%，當中約50人來自BioWare工作室。

報道引述EA內部公告指，公司決定減少同時開發的大型動作冒險遊戲數量。報道指，EA曾告知投資者，計劃透過削減研發成本等方式，節省高達7億美元的開支，因為沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）早前以槓桿收購（LBO）公司，令公司帳面上增加了約180億美元的債務。