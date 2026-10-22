EA據報裁400人　宣布關閉BioWare工作室　取消《Mass Effect》新作

遊戲開發商藝電（Electronic Arts，EA）旗下老牌工作室BioWare周四表示，將關閉工作室，亦決定終止開發新一作《質量效應》（Mass Effect）。據彭博引述消息報道，EA將裁員約400人，佔其員工總數的3%，當中約50人來自BioWare工作室。
報道引述EA內部公告指，公司決定減少同時開發的大型動作冒險遊戲數量。報道指，EA曾告知投資者，計劃透過削減研發成本等方式，節省高達7億美元的開支，因為沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）早前以槓桿收購（LBO）公司，令公司帳面上增加了約180億美元的債務。
報道提及，BioWare最新推出的遊戲《闇龍紀元：紗障守護者》（Dragon Age: The Veilguard）銷量未達預期，導致EA去年對其進行了大規模裁員。
BioWare在社交媒體表示，工作室成立三十多年來，感謝各位的支持。BioWare成立於1995年，於2007年被EA收購，曾製作多款經典遊戲，包括《柏德之門》（Baldur's Gate）、《絕冬城之夜》（Neverwinter Nights）、《質量效應》，以及《星球大戰：舊共和武士》（Star Wars: Knights of the Old Republic）。
BioWare早在2020年便宣布開發新一作《質量效應》，後續卻鮮少公布開發進度，系列負責人Michael Gamble曾在去年重申，正持續製作《質量效應》新作。不過，如今BioWare正式宣布關閉工作室，新一作《質量效應》亦「胎死腹中」。
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