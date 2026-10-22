結業潮｜20年女裝店告別觀塘港鐵站　Lady Story清貨低至60元

實體零售業步入寒冬，再有服裝店退場。於1999年成立的女裝店Lady Story，位於港鐵觀塘站經營20年的分店因租約期滿即將結業。店方推出最後5天清貨優惠，全場服飾低至每件60元，引發市民掃貨，更有顧客帶同行李箱到場。

有網民在Facebook群組「全港店舖執笠結業消息關注組」中上傳照片，Lady Story觀塘港鐵站分店貼出「租約期滿搬遷清貨」、「最後五天」告示，並推出促銷優惠，全場貨品低至$60/件折起。照片可見大批中高齡女士聚集店內挑選平貨，更有人帶同行李箱擬「掃貨」。