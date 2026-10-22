結業潮｜20年女裝店告別觀塘港鐵站　Lady Story清貨低至60元

實體零售業步入寒冬，再有服裝店退場。於1999年成立的女裝店Lady Story，位於港鐵觀塘站經營20年的分店因租約期滿即將結業。店方推出最後5天清貨優惠，全場服飾低至每件60元，引發市民掃貨，更有顧客帶同行李箱到場。
有網民在Facebook群組「全港店舖執笠結業消息關注組」中上傳照片，Lady Story觀塘港鐵站分店貼出「租約期滿搬遷清貨」、「最後五天」告示，並推出促銷優惠，全場貨品低至$60/件折起。照片可見大批中高齡女士聚集店內挑選平貨，更有人帶同行李箱擬「掃貨」。
曾設有約12間分店
翻查資料，「Lady Story」成立於1999年，曾設有約12間分店，主要選址於港鐵站內或鄰近商場。品牌主打中高齡女士及上班族，服裝剪裁偏向寬鬆，走實惠路線，定價約$100至$200之間。
觀塘店結業消息曝光後，有網民指品牌服裝不錯：「褲幾好著」、「幫襯十幾年間唔中買佢啲衫」、「啲衫都幾靚多斯文衫，OL啱」；不過亦有網民批評「質料好差勁好容易著爛」，更有留言直指在現今市道下，觀塘店「捱到咁多年係奇蹟」、「有冇廿年」、「點都好，呢間野能夠生存至今都有廿年，估計都有唔少阿婆去支持」。亦有人留意到該品牌近期已有不少分店結業，指「長沙灣嗰間年頭已執咗」。