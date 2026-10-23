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財經
出版：2026-Oct-23 10:23
更新：2026-Oct-23 10:23

加州富人稅｜中期選舉公投在即　黃仁勳豪言：交得起80億是榮幸

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加州富人稅｜中期選舉公投在即　黃仁勳豪言：交得起80億是榮幸（AP資料圖片）

加州富人稅｜中期選舉公投在即　黃仁勳豪言：交得起80億是榮幸（AP資料圖片）

美國加州擬對身家超過10億美元的富豪一次性徵收5%富人稅，引發矽谷科技富豪激烈反應，部分富豪考慮遷離加州。不過，輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳態度截然不同。他近日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《Sunday Morning》專訪時表示，自己不介意交稅，認為賺得越多、交得越多是合理的事，甚至直言，若能在5年內繳納80億美元（約627.3億港元）稅款，是一種榮幸。

《財星》（Fortune）報道，黃仁勳表示：「我不介意交稅。你賺得越多，繳的稅就越多，我可以接受。」他並形容自己是「終極的美國夢」，認為能夠取得今天的成就，與美國提供的教育、創業環境及發展機會密不可分，因此願意回饋社會。

黃仁勳進一步表示，自己並不害怕交稅，真正擔心的是貧窮。他認為，能夠負擔高額稅款，反映自己有能力從過去的機會中獲益，令他感到榮幸。

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身家超過10億美元或要交5%富人稅

這項爭議源於在11月3日中期選舉時公投的加州第40號提案（Proposition 40），計劃對符合條件、身家超過10億美元的加州居民一次性徵收5%富人稅，所得預計用於醫療、教育及其他公共服務。

根據路透社9月報道，支持一方認為，加州擁有全美國最多的億萬富豪，向超級富豪徵稅有助於緩解公共服務的財政壓力。不過，反對一方擔心，富豪可能因此遷往稅率較低的州，或影響加州的投資、創業環境及長期稅收。

《衛報》曾報道指出，若富人稅提案獲得通過，將以2026年1月1日作為基準。符合條件的富豪須在5年內繳納稅款。由於黃仁勳的財富主要與輝達持股及公司價值有關，若依相關估算計算，他可能面臨數十億美元的稅務負擔。

部分科技富豪搬往佛羅里達州等地

黃仁勳對加州的態度，與部分科技界億萬富豪形成鮮明對比。Google共同創辦人布林（Sergey Brin）及不少科技投資者反對富人稅；部分富豪也已將個人居所或商業實體移往佛羅里達州、內華達州及德州等地。

彭博報道指黃仁勳1月接受訪問時就曾表示，自己沒有因富人稅而認真考慮過搬走。他指出，自己選擇在矽谷生活與經營企業，既然選擇留在當地，就願意接受相關稅負。

今年4月，黃仁勳在史丹佛大學商學院活動上更鼓勵外界搬到加州。他表示，加州稅率雖高，但當地氣候、人才及創新環境仍具吸引力。輝達總部設於矽谷核心地帶聖克拉拉（Santa Clara），黃仁勳認為，當地集中的工程師與科技人才，是企業選擇在此發展的重要原因。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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