香港國際眼鏡展11月揭幕 智能眼鏡或成焦點

（左起）Best Power (HK) Enterprises Ltd, Senior Operation Manager, Kay Chen，永其國際有限公司品牌創始人及創作總監程永成，深圳格多維科技有限公司創始人阮仕疊，聖朗智慧科技有限公司總經理陳志連及技術總監朱明（am730記者攝）

由香港貿發局主辦、香港中華眼鏡製造廠商會合辦的第34屆香港國際眼鏡展，將於11月4日至6日在香港會議展覽中心舉行。今屆展覽以「睛彩新視野」為主題，逾600家展商參展，涵蓋智能眼鏡、眼科保健、運動及專業眼鏡、鏡框及鏡片等多元產品和方案。今屆香港國際眼鏡展促進跨界合作，期待為業界搭建業內和跨行業交流合作平台，並鞏固香港作為國際商貿平台及區域採購樞紐的地位。

今年展覽將展示多款智能眼鏡產品，結合擴增實境（AR）、人工智能語音助理、即時翻譯、4K 拍攝及導航功能，拓展智能眼鏡於日常生活、工作及娛樂場景的應用。同時，銀髮經濟帶動護眼及視力保健需求持續增長。多家參展商將帶來專為長者而設的漸進鏡片、智能老花眼鏡、骨傳導音訊眼鏡及護眼設備等產品。此外，運動及功能性眼鏡、護眼產品，以及可持續物料及綠色生產技術，亦將成為展會亮點。

兒童護眼眼鏡 距離看螢光幕鏡面呈霧化

當中，聖朗智能科技有限公司帶來其產品「智能兒童護眼眼鏡」，專為兒童設計的智能護眼眼鏡，可實時監測用眼距離及坐姿，若佩戴者距離螢光幕過近，眼鏡會呈現霧化。

被問及該款眼鏡的銷情如何，聖朗智能科技有限公司總經理陳志連表示，該款眼鏡於國內銷情不錯，並打算向日韓及東南亞等國家外銷，因為亞洲有較多小孩有近視情況，而歐美國家由於受文化影響，普遍小孩都有戶外運動的習慣，因此需求相對較少，故此考慮於亞洲國家進行外銷。