大新金融溫嘉煒：本港失業率短期或於3.5%至4%徘徊 | 失業率

本港9月消費物價及失業率雙雙上升！大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指出，9月整體消費物價按年升幅加快0.2個百分點至1.9%，略高於市場預期的1.8%；同期失業率亦上升0.1個百分點至3.9%，略高於市場預期的3.8%，重返今年1月以來高位。

水電煤狂升12.9%電費創近年最大升幅

溫嘉煒表示，9月通脹略有加快主要受國際能源價格急升帶動。水電煤價格按年急升12.9%，其中電費及煤氣費分別創去年5月及2013年8月以來最大升幅；雖然食品價格升幅有所放緩，但被國際油價回升推高的交通費所抵消，令整體通脹壓力不減。扣除一次性紓困措施後，基本通脹升至2.1%。