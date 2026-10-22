大新金融溫嘉煒：本港失業率短期或於3.5%至4%徘徊 | 失業率

本港9月消費物價及失業率雙雙上升！大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指出，9月整體消費物價按年升幅加快0.2個百分點至1.9%，略高於市場預期的1.8%；同期失業率亦上升0.1個百分點至3.9%，略高於市場預期的3.8%，重返今年1月以來高位。
水電煤狂升12.9%電費創近年最大升幅
溫嘉煒表示，9月通脹略有加快主要受國際能源價格急升帶動。水電煤價格按年急升12.9%，其中電費及煤氣費分別創去年5月及2013年8月以來最大升幅；雖然食品價格升幅有所放緩，但被國際油價回升推高的交通費所抵消，令整體通脹壓力不減。扣除一次性紓困措施後，基本通脹升至2.1%。
食品及租金價格料溫和維持全年通脹1.7%預測
展望中短線，溫嘉煒認為，雖然中東局勢反復令國際能源價格或維持高企，繼續為交通及能源費用帶來上行壓力，但預料食品及租金價格將維持溫和升幅，有助整體通脹保持穩定。因此，大新金融集團維持對2026年本港全年通脹1.7%的預測。
應屆畢業生入市失業率升至3.9%
至於就業市場，溫嘉煒指出，今年7至9月平均失業率升至3.9%，就業不足率亦連升四個月。他解釋，失業率上升的主因，是應屆畢業生大批進入勞動市場，令整體勞動人口增加至381萬人，同時導致金融及社工等專業行業的人手供應顯著增加。
受制外圍因素料失業率於3.5%至4%徘徊
展望未來，溫嘉煒認為，雖然外貿及基建項目有望支撐整體就業，但受地緣政治局勢反覆及聯儲局仍有機會加息影響，企業的招聘意欲在未來一段時間將保持審慎。他預期，本港失業率在未來幾個月將在3.5%至4%的水準徘徊。