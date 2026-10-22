MPF丨時任富衛中介人助客戶作出虛假聲明提取強積金 串謀詐騙罪成還押

廉政公署早前起訴一名強積金中介人，夥同多名客戶以虛假法定聲明及證明文件申請提早提取強積金，涉款共約460萬元。該名中介人於今日在區域法院被裁定串謀詐騙及使用虛假文書罪名成立，其三名客戶則於早前承認控罪。暫委法官溫紹明將案件押後至11月5日聽取四人求情，並將黃錦輝還押懲教署看管，案件定於11月26日判刑。

涉案被告為富衛人壽保險（百慕達）時任保險代理兼強積金中介人黃錦輝，現37歲，經審訊後被裁定四項串謀詐騙及兩項使用虛假文書罪名成立，違反普通法及《刑事罪行條例》第73條。三名涉案客戶麥國沛、顏漢偉及李芷君，52歲至53歲，早前已承認合共一項串謀詐騙及三項使用虛假文書罪名。