恒生指數升158點　收復二萬三　聯想逆市跌逾2%(更新)

儘管個別科企業績表現理想，但市場仍憂慮人工智能（AI）投資潮的持續性，加上美國總統特朗普表示，質疑伊朗有意在美國中期選舉前推高油價，又表明可能採取進一步行動，導致地緣政治風險升溫，美股三大指數個別發展。恒指三連跌累瀉逾1,200點、再失兩萬三關口後，今早（23日）回穩高開93點，報23,027點。大市高開後走勢反覆，開市升幅逐步蒸發後，曾一度倒跌130點，低見22,803點後，大市走勢喘穩，在兩萬三關口附近爭持，半日升132點，報23,066點，二萬三失而復得。大市午後反彈，重拾升軌，曾升296點，高見23,231點，之後升幅稍微回順，最終升158點，收報23,093點，成交2,497.84億元。國指升67點，報7,756點；科指升77點，報3,871點。
科技股普遍向上，騰訊（700）升0.94%，報386元；美團（3690）升0.49%，報71.65元；京東（9618）升1.73%，報100元；阿里巴巴（9988）升0.46%，報97.8元；百度（9888）升1.13%，報75.95元；小米（1810）升3.88%，報26.8元；快手（1024）升4.18%，報27.9元；網易（9999）升0.66%，報183元。
聯想（992）跌2.25%，報22.64元。
寧德時代（3750）升5.44%，報356.8元。
晶片股方面，中芯國際（981）升0.47%，報47.06元；華虹宏力（1347）升1.35%，報67.45元。
滙控（005）跌1.04%，報142.5元。友邦（1299）跌0.14%，報71.05元。
泡泡瑪特（9992）升2.49%，報131.7元。