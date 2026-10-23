恒生指數反覆升132點　聯想逆市逾3%(更新)

儘管個別科企業績表現理想，但市場仍憂慮人工智能（AI）投資潮的持續性，加上美國總統特朗普表示，質疑伊朗有意在美國中期選舉前推高油價，又表明可能採取進一步行動，導致地緣政治風險升溫，美股三大指數個別發展。恒指三連跌累瀉逾1,200點、再失兩萬三關口後，今早（23日）回穩高開93點，報23,027點。大市高開後走勢反覆，開市升幅逐步蒸發後，曾一度倒跌130點，低見22,803點後，大市走勢喘穩，在兩萬三關口附近爭持，半日升132點，報23,066點，二萬三失而復得，成交1,256.48億元。國指升71點，報7,760點；科指升32點，報3,826點。
科技股個別發展，騰訊（700）跌0.47%，報380.6元；美團（3690）跌0.21%，報71.15元；京東（9618）升1.73%，報100元；阿里巴巴（9988）跌0.46%，報96.9元；百度（9888）跌0.33%，報74.85元；小米（1810）升5.04%，報27.1元；快手（1024）升1.05%，報27.06元；網易（9999）升0.66%，報183元。
聯想（992）跌3.28%，報22.4元。
寧德時代（3750）升4.43%，報353.4元。
晶片股方面，中芯國際（981）跌1.58%，報46.1元；華虹宏力（1347）跌2.71%，報64.75元。
滙控（005）跌0.76%，報142.9元。友邦（1299）升0.21%，報71.3元。
泡泡瑪特（9992）升2.18%，報131.3元。