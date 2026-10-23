輝達黃仁勳：新雲端業務需求「爆表」　但欠缺資金發展

市場憂慮人工智能（AI）相關企業依賴債務融資，推高信貸風險，當中市場關注慮新雲端（neocloud）服務商違約風險，新雲端服務龍頭CoreWeave曾出現「股債雙殺」，當中債息曾飆至15厘。美國晶片龍頭輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳表示，市場對新雲端的需求極為強勁，但當前是欠缺營運資金發展，又直言資金需求遠高於供應，但相信資金問題最終能解決。
黃仁勳周四在德國柏林出席活動期間接受CNBC訪問時指，市場對新雲端的需求確實「爆表」（off the charts）。他提及，由於AI各領域對資金的需求實太旺盛，導致市場資本稀少，缺乏營運資本推動新雲端業務。
除了資金短缺外，黃仁勳亦指，電力是AI發展的瓶頸，尤其歐洲面對較高電價及能源供應緊張。他認為，歐洲當地能否向Nebius及Mistral等新雲端企業分配電力，對其增長十分重要，而歐洲亦需要更多新雲端企業，先建立本地AI基建，才能在其上發展AI生態及經濟。
新雲端業務為出租算力
新雲端是專門提供AI算力的企業，主要業務為透過購入圖像處理器（GPU）晶片，向需要訓練或運行AI模型的客戶出租算力。
隨著市場對AI基礎設施建設上的支出金額，以及回報所需時間長於預期，開始對新雲端業務產生疑慮，包括CoreWeave和Nebius在內的新雲端服務商股價近期受挫，持續遭到市場拋售。CoreWeave股價周四跌10.06%，收報55.6美元；Nebius股價跌7.23%，收報159.17美元。