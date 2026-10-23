輝達黃仁勳：新雲端業務需求「爆表」　但欠缺資金發展

市場憂慮人工智能（AI）相關企業依賴債務融資，推高信貸風險，當中市場關注慮新雲端（neocloud）服務商違約風險，新雲端服務龍頭CoreWeave曾出現「股債雙殺」，當中債息曾飆至15厘。美國晶片龍頭輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳表示，市場對新雲端的需求極為強勁，但當前是欠缺營運資金發展，又直言資金需求遠高於供應，但相信資金問題最終能解決。

黃仁勳周四在德國柏林出席活動期間接受CNBC訪問時指，市場對新雲端的需求確實「爆表」（off the charts）。他提及，由於AI各領域對資金的需求實太旺盛，導致市場資本稀少，缺乏營運資本推動新雲端業務。