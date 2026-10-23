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財經
出版：2026-Oct-23 12:52
更新：2026-Oct-23 12:52

佐丹奴第三季收入跌逾8%　推轉型計劃

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佐丹奴國際第三季收入按年減少8.3%至8.2億元。(資料圖片)

佐丹奴國際第三季收入按年減少8.3%至8.2億元。(資料圖片)

佐丹奴國際（709）公布，截至9月30日止首三季收入按年減少3.3%至27.34億元；同店銷售額為19.92億元，按年減少2.7%。單計第三季，收入按年減少8.3%至8.2億元；第三季度同店銷售額為6.05億元，按年減少7.1%

全球品牌銷售額首三季錄得30.82億元，按年減少3.4%；第三季為8.93億元，按年減少7.7%。截至9月底，期末門市數目為1,471間，按年減少156間。

按市場劃分，首三季大中華市場收入為12.25億元，按年減少4.7%，；東南亞及澳洲收入為10.01億元，按年減少1%；海灣阿拉伯國家合作委員會收入為5.08億元，按年減少4.5%。單計第第三季，集團在大中華市場收入3.52億元，按年跌13.51%；東南亞及澳洲收入3.02億元，減少6.5%；海灣阿拉伯國家合作委員會收入1.66億元，升1.22%。

推「佐丹奴2.0」轉型計劃

佐丹奴指，集團的成長藍圖仍將以重振核心品牌為重點，在成功重新推出Giordano Ladies後，下一個重要的里程碑是推出「佐丹奴2.0」轉型計劃。此外，正按計劃透過數碼化優先策略拓展全球版圖，預計將於第四季進軍包括北美及印度在內的新市場，而首批採用「佐丹奴2.0」新店型的門市預計將於新加坡和馬來西亞率先登場，隨後進駐香港本地市場。

4個洗衣機易忽略清潔細節位！(本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供。) 4個洗衣機易忽略清潔細節位！(本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供。) 4個洗衣機易忽略清潔細節位！(本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供。) 4個洗衣機易忽略清潔細節位！(本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供。)

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