佐丹奴第三季收入跌逾8%　推轉型計劃

推「佐丹奴2.0」轉型計劃

佐丹奴指，集團的成長藍圖仍將以重振核心品牌為重點，在成功重新推出Giordano Ladies後，下一個重要的里程碑是推出「佐丹奴2.0」轉型計劃。此外，正按計劃透過數碼化優先策略拓展全球版圖，預計將於第四季進軍包括北美及印度在內的新市場，而首批採用「佐丹奴2.0」新店型的門市預計將於新加坡和馬來西亞率先登場，隨後進駐香港本地市場。