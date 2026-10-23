FM財自 | 全球科技急挫後 恒指失守23000

恒指有下破今年低位之慮，除非納指及外圍回升，市場關注今晚納指週五效應如何，會否重演上星期五般重挫低收？

今天（10/23）港股進入「大跌後的第一天」。未見回穩，早段在300點之間震盪。騰訊低見過約378元，一年低區，其後在 382 元上下浮沉；阿里巴巴早段曾試反彈，其後又跌破昨天低，約 95 至 96 元。

昨晚納指100跌逾 800 點，費城半導體止跌一日後再挫逾 6%，道指不跌，壓力全集中在之前擁擠的高估值科技。

全球風險資產承壓，亞洲時段納指期貨領跌，港股周四急挫：恒生指數跌 717 點或約3%，失守 23000 關；恒科跌逾 5%，收 3794 點，創2024 年9月以來新低。阿里巴巴跌約 6% 失守 100 元，騰訊再跌近 3% 收約 382 元，逾一年低；聯想等硬件股更見雙位數級跌幅，不少科指股份跌至近一年或更長時間低位。

科技股個別發展：有股份借低位回抽，權重股則未見齊齊轉強。聯想今天再跌，低位見過21.80元，再破前浪底，延續昨天雙位數級殺跌後的下行。這隻股此前Crowding明顯——AI、伺服器、PC 題材一熱，資金與注意力就往同一處擠；人多的地方總是危險的，擁擠一旦反轉，跌起來往往比升時更急。

匯控亦見追跌，早段低見過142元附近，金融藍籌未能在科技回撤時提供明顯緩衝，反而跟大市偏軟，說明今天的喘息並不全面。

客觀看，恒指有下破今年低位之慮，除非納指及外圍回升，市場關注今晚納指週五效應如何，會否重演上星期五般重挫低收？