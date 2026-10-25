資深股評人沈振盈昨晚離世 終年65歲

據了解，資深股評人沈振盈於10月24日晚上在律敦治醫院離世，享年65歲。其胞妹沈振珊發出訃文公告其死訊。家屬目前正着手處理身後事，有關後續的喪禮及追思安排，待落實細節後將再作公布。

「一股不留」流傳至今

沈振盈自1992年起投身香港證券界，為前訊滙證券行政總裁，兼資深股評人、專欄作家及節目主持人。沈振盈以敢言見稱，其最具標誌性的言論之一，是2007年在恒指上升時曾提出「一股不留」，其後市場大幅下挫，成為流傳最廣的一句。「而家入市，輸咗搵我！」也經常被並列引用，加上2008年股市因樂士復牌引起斬倉危機，導致股市全面崩塌。而其「美股死期到」的看淡美股言論更被嘲為「燈神」式預測代表作。因此被冠以「燈神」綽號。但沈振盈生前豁達，表示自己早已見慣世面，並認為大市低殘時「灰心無用，倒不如有策略地慢慢收集」。