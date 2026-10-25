iPhone Duo開售不久即傳出「爆Mon」 維修費可買一部全新iPhone 17

蘋果首款摺疊手機iPhone Duo於10月23日正式開售，不久便傳出屏幕損壞個案。有用家聲稱，手機主屏幕的摺痕位置出現黑線，部分裂痕更延伸至屏幕中央或右側，網上亦流傳門市展示機「爆Mon」的相片，從多張照片中所示，大部分涉事電話的損壞位置及形態相似，均在摺疊位置出現黑色裂痕或光線，部分裂痕向屏幕右側延伸。據悉，屏幕損壞個案目前尚未有官方故障統計，有關問題主要來自零散用家報告。

澳洲上海均有個案

有澳洲用戶指，iPhone Duo到手約6小時、且開合不足20次，向朋友展示時突然聽到爆裂聲，屏幕隨即沿鉸鏈位置裂開，其後親赴Apple Store，獲即時更換新機。據內媒報道，上海一名張姓女子於開售日購入iPhone Duo，但取機數小時後，以正常方式展開手機時，突然聽到聲響，摺疊位置隨即出現一道約3厘米的裂痕，另一道裂痕延伸至屏幕右半。她強調，手機未曾跌落或用力彎折，其後折返蘋果門市要求退換，但店員表示須先把手機送往檢測，以確定是否涉及人為損壞。