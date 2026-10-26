央行超級周登場 外圍利率添變數 北水退潮削動力 港股難言趨勢反轉

恒指上周累跌4.52%或1,093點，收報23,093點，連跌兩周。10月最後一個交易周，全球迎來超級周，五大央行公布利率決議。分析指，港股處於高息環境與流動性收縮的震盪尋底階段，雖然多項技術指標顯示嚴重超賣訊號，但能否迎來實質反彈，仍取決於美國聯儲局等央行政策措辭，以及重磅藍籌業績表現。
市場普遍預期美聯儲、歐洲央行及日本央行將維持利率不變，而加拿大與新西蘭央行則可能跟進加息。多家央行接連議息，一旦政策信號出現分化，全球利率與匯率市場的波動率將顯著放大。重頭戲是聯儲局主席沃什周四召開新聞發布會。分析認為，若其強調通脹風險居高不下，對寬鬆政策保持謹慎，美債收益率和美元指數可能獲得強勁支撐，對高估值成長股構成壓力；12月仍有再次加息的可能，港股所承受的海外流動性收縮壓力依然顯著。
然而，港股經過此前大幅下挫後，多項技術指標展現超賣訊號，短線存在技術性反彈需求。分析稱，目前進一步全面看空的風險回報比已不再吸引，短線技術性反彈的條件正在形成。惟反彈的持續性取決於資金面能否企穩，截至上周五北水連續8個交易日淨流出，累計流出約263億元，若本周資金外撤未見收斂，超賣修復空間有限。
港股另一核心看點在於藍籌股第三季度業績。市場關注滙豐控股（005）會否宣布新一輪股份回購，外資券商預測其回購規模可能縮減至5億美元。分析指，金融板塊在利率高位下仍具備經營韌性，而中國石油股份（857）等能源股受國際油價推動，獲利依然可觀。若核心藍籌業績超預期，可望階段性緩解市場的悲觀情緒。反之則要面臨外資與北水雙重流出壓力。
整體而言，港股短線或技術反彈，但南向資金退潮、沽壓未消及外圍利率不確定性增大，意味著大盤基本面短期內難以反轉。恒指或在23,000點附近反覆磨底。