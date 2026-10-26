恒生指數升118點　三桶油造好　聯想跌近4%(更新)

中東局勢持續緊張，油價急升，美股三大指數向下。恒指上周累跌逾1,000點後，今早（26日）高開63點，報23,156點。大市高開後，走勢反覆，一度轉跌最多83點，低見23,009點後喘穩，隨後大市重拾升軌反彈，半日升100點，報23,193點。午後大市繼續反覆向上，突破早市高位，最多升165點，高見23,259點，最終升118點，收報23,211點，成交1,757.58億元。國指升45點，報7,802點；科指跌14點，報3,857點。
科技股個別發展，騰訊（700）升0.1%，報386.4元；美團（3690）升3.35%，報74.05元；京東（9618）跌0.6%，報99.4元；阿里巴巴（9988）升0.15%，報97.95元；百度（9888）升0.59%，報76.4元；小米（1810）升0.37%，報26.9元；快手（1024）跌1.08%，報27.6元；網易（9999）升1.04%，報184.9元。
油價急升，中石油（857）升5.78%，報10.16元；中海油（883）升3.55%，報23.94元；中石化（386）升4.04%，報4.64元。
聯想（992）跌3.98%，報21.74元。
寧德時代（3750）無升跌，報356.8元。
晶片股方面，中芯國際（981）跌2.42%，報45.92元；華虹宏力（1347）跌4.74%，報64.25元。
滙控（005）跌0.21%，報142.2元。友邦（1299）跌0.28%，報70.85元。
泡泡瑪特（9992）升0.99%，報133元。