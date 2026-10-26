恒生指數半日反覆升100點　美團升3%　聯想跌近4%(更新)

中東局勢持續緊張，油價急升，美股三大指數向下。恒指上周累跌逾1,000點後，今早（26日）高開63點，報23,156點。大市高開後，走勢反覆，一度轉跌最多83點，低見23,009點後喘穩，隨後大市重拾升軌反彈，曾升123點，高見23,217點，半日升100點，報23,193點，成交930.41億元。國指升39點，報7,795點；科指跌14點，報3,857點。
科技股個別發展，騰訊（700）升0.47%，報387.8元；美團（3690）升3.14%，報73.9元；京東（9618）跌0.65%，報99.35元；阿里巴巴（9988）跌0.2%，報97.6元；百度（9888）跌0.66%，報75.45元；小米（1810）跌0.22%，報26.74元；快手（1024）跌0.43%，報27.78元；網易（9999）升2.19%，報187元。
聯想（992）跌3.8%，報21.78元。
寧德時代（3750）升1.29%，報361.4元。
晶片股方面，中芯國際（981）跌1.91%，報46.16元；華虹宏力（1347）跌4.82%，報64.2元。
滙控（005）跌0.98%，報141.1元。友邦（1299）升0.21%，報71.2元。
泡泡瑪特（9992）升0.15%，報131.9元。