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財經
出版：2026-Oct-26 10:58
更新：2026-Oct-26 10:58

馬斯克稱SpaceX完成400億美元債務融資　警告新型雲端服務商面臨倒閉潮

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馬斯克透露SpaceX已完成400億美元債務融資，用於購買輝達晶片。（資料圖片／美聯社）

馬斯克透露SpaceX已完成400億美元債務融資，用於購買輝達晶片。（資料圖片／美聯社）

馬斯克（Elon Musk）在社交媒體上透露，SpaceX已完成400億美元債務融資，用於購買輝達（Nvidia）圖像處理器（GPU）晶片。馬斯克同時警告，依賴債務融資的新型雲端服務商（neoclouds），將面臨倒閉潮及行業整合。

馬斯克表示，SpaceX憑藉信貸評級為「投資級別」，以及在人工智能（AI）數據中心以外，擁有星鏈衛星服務和火箭業務的收入，藉此取得這筆債務融資。

馬斯克強調，過去數周，債市幾乎停止向單純依賴AI數據中心為收入的企業提供資金，並預期逾200家新型雲端服務商將經歷大規模倒閉與整合，直言「部分（服務商）能夠捱過去，但不會有很多」（Some will make it through, but not many.）。他其後提及，SpaceX不會收購新型雲端服務商，形容此舉為「毫無意義」（Pointless）。

不過彭博引述知情人士報道，有關交易的定價在周日（25日）時仍在進行商討，交易尚未完成。另外彭博早前報道，到近期新型雲端服務商的動盪波及，這筆400億美元晶片融資的最終定價磋商陷入僵局。報道指，高盛牽頭的銀行團正與阿波羅牽頭的投資者商討安排，阿波羅支持的Atlas SP擬管理相關融資實體，太平洋投資管理亦曾考慮參與。

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