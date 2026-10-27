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財經
出版：2026-Oct-27 12:20
更新：2026-Oct-27 12:20

Google芬蘭建AI中心被控非法砍伐25萬棵樹　當局下令停工

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Google在芬蘭興建AI資料中心。（示意圖／路透）

Google在芬蘭興建AI資料中心。（示意圖／路透）

美國科技巨頭Google在芬蘭興建人工智能（AI）資料中心，出現大規模破壞森林爭議。據報道，Google為興建資料中心，涉嫌在尚未完成環境影響評估前砍伐約25萬棵樹木、清除大面積林地，導致當地居民及環保團體強烈不滿。芬蘭相關機關已下令Google暫停相關工程，要求釐清開發程序及環境影響。

爭議涉及芬蘭北部穆霍斯（Muhos）及其他資料中心開發地點。其中，穆霍斯附近約330公頃、相當於815英畝的森林遭到大規模清除，估計約有25萬棵樹被砍伐及表土被移除。由於施工道路及改變排水設施，令原本的森林景觀大幅改變。

居民及環團表不滿

芬蘭當局認為，Google在尚未完成必要的環境影響評估程序前，就已展開大規模工程。當局要求兩個資料中心暫停施工，以評估土地清除、排水改變及其他工程對周圍生態環境造成的影響。

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當地居民表示，森林遭到砍伐後，施工區域留下大片泥地與重型機具的車轍，雨水沖刷的泥沙也使附近溪流變得混濁，居民擔心水質及流域生態受到影響。部分居民及自然保育人士擔憂，森林消失可能迫使野生動物離開原有棲息地，甚至接近人類聚落覓食。

芬蘭自然保育團體對此表達強烈不滿，批評大型科技企業不應為了加快資料中心建設，就忽視環境審查程序與地方社區的權益。當地居民也質疑，資料中心雖可能帶來投資與就業機會，但森林破壞、施工噪音及生態衝擊，卻由地方社區承擔。

Google致歉 計劃重新植樹

面對外界批評，Google芬蘭負責人Antti Järvinen表示，公司原先認為已取得展開相關作業所需的法律許可，並為造成的環境破壞致歉。Google也承諾採取措施保護水源，並計劃在穆霍斯約130公頃的土地重新植樹。

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