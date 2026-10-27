Google芬蘭建AI中心被控非法砍伐25萬棵樹　當局下令停工

美國科技巨頭Google在芬蘭興建人工智能（AI）資料中心，出現大規模破壞森林爭議。據報道，Google為興建資料中心，涉嫌在尚未完成環境影響評估前砍伐約25萬棵樹木、清除大面積林地，導致當地居民及環保團體強烈不滿。芬蘭相關機關已下令Google暫停相關工程，要求釐清開發程序及環境影響。
爭議涉及芬蘭北部穆霍斯（Muhos）及其他資料中心開發地點。其中，穆霍斯附近約330公頃、相當於815英畝的森林遭到大規模清除，估計約有25萬棵樹被砍伐及表土被移除。由於施工道路及改變排水設施，令原本的森林景觀大幅改變。
居民及環團表不滿
芬蘭當局認為，Google在尚未完成必要的環境影響評估程序前，就已展開大規模工程。當局要求兩個資料中心暫停施工，以評估土地清除、排水改變及其他工程對周圍生態環境造成的影響。
當地居民表示，森林遭到砍伐後，施工區域留下大片泥地與重型機具的車轍，雨水沖刷的泥沙也使附近溪流變得混濁，居民擔心水質及流域生態受到影響。部分居民及自然保育人士擔憂，森林消失可能迫使野生動物離開原有棲息地，甚至接近人類聚落覓食。
芬蘭自然保育團體對此表達強烈不滿，批評大型科技企業不應為了加快資料中心建設，就忽視環境審查程序與地方社區的權益。當地居民也質疑，資料中心雖可能帶來投資與就業機會，但森林破壞、施工噪音及生態衝擊，卻由地方社區承擔。
Google致歉 計劃重新植樹
面對外界批評，Google芬蘭負責人Antti Järvinen表示，公司原先認為已取得展開相關作業所需的法律許可，並為造成的環境破壞致歉。Google也承諾採取措施保護水源，並計劃在穆霍斯約130公頃的土地重新植樹。
JUST IN: Google forced to halt work in Finland after illegally clearing 250,000 trees for a new data center, according to the Guardian. Every tree that occupied the 815-acre site just a few months ago is now gone. The Finnish Licensing and Supervision Authority (LVV) has ordered Google to stop work on the Muhos and Otanmäki sites after it cut down the trees before the environmental impact assessment was completed. Google’s Finland manager, Antti Järvinen, has apologized but says they were acting on "the best understanding we had of the legislation at the time." Muhos and Otanmäki are a $17 billion Google AI project. President Trump has criticized Google for taking the projects overseas instead of investing in the United States.— Collin Rugg (@CollinRugg) October 23, 2026