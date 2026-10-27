Google芬蘭建AI中心被控非法砍伐25萬棵樹　當局下令停工

美國科技巨頭Google在芬蘭興建人工智能（AI）資料中心，出現大規模破壞森林爭議。據報道，Google為興建資料中心，涉嫌在尚未完成環境影響評估前砍伐約25萬棵樹木、清除大面積林地，導致當地居民及環保團體強烈不滿。芬蘭相關機關已下令Google暫停相關工程，要求釐清開發程序及環境影響。

爭議涉及芬蘭北部穆霍斯（Muhos）及其他資料中心開發地點。其中，穆霍斯附近約330公頃、相當於815英畝的森林遭到大規模清除，估計約有25萬棵樹被砍伐及表土被移除。由於施工道路及改變排水設施，令原本的森林景觀大幅改變。