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財經
出版：2026-Oct-26 18:57
更新：2026-Oct-26 18:57

華夏香港聯同獵豹交易推出數字公募基金 24/7二級市場交易服務

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華夏香港

（左起）華夏基金(香港)ETF及數位資產產品開發組長、副總裁施卓君、華夏基金(香港)數字資產業務總監吳隽瑜、華夏基金(香港)執行董事兼戰略業務主管何蕊、富途控股董事總經理曾煜超、富途控股產品經理楊楠、獵豹交易(香港)產品經理李姍姍。

華夏基金（香港）與獵豹交易宣布，雙方已推出數字公募基金24/7全天候二級市場交易服務。投資者可以通過此平台每週七天、每天24小時交易數字貨幣市場基金。

是次合作將已落地的一級市場轉為二級市場交易，並將資產管理能力與數字交易基礎設施相結合，除了為代幣化拓寬投資渠道、通過高效結算提升市場流動性外，亦重塑傳統投資產品分銷模式提供了實踐範例。

目前，相關交易功能已於獵豹交易正式上線，該平台由富途控股有限公司全資持有。在遵守平台運營規則的前提下，零售投資者即時買賣基金，將資金轉投其他投資機會。

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華夏基金（香港）執行董事兼戰略業務主管何蕊表示，全球金融體系正轉向每週七天、每天24小時實時市場的轉型，這表明傳統金融與數字金融正在融合，重構全球資本市場的底層設施。何蕊續指，公司未來會持續拓展不同的資產類別，根據應用場景和真實需求把更多相關資產上鏈。

富途控股董事總經理曾煜超補充，隨着富途客戶對合規數字資產投資的需求持續上升，全天候交易讓投資者可於傳統市場交易時段以外管理投資。

華夏基金（香港）此次採用「雙軌機制」模式，以二級市場交易支持基金份額流通，並以一級市場申購與贖回機制作為流動性後備支持。

首階段支持以港元買賣華夏基金港元數字貨幣市場基金（F/港元），美元買賣華夏基金美元數字貨幣市場基金（F/美元）。

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