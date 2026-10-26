華夏香港聯同獵豹交易推出數字公募基金 24/7二級市場交易服務

（左起）華夏基金(香港)ETF及數位資產產品開發組長、副總裁施卓君、華夏基金(香港)數字資產業務總監吳隽瑜、華夏基金(香港)執行董事兼戰略業務主管何蕊、富途控股董事總經理曾煜超、富途控股產品經理楊楠、獵豹交易(香港)產品經理李姍姍。

華夏基金（香港）與獵豹交易宣布，雙方已推出數字公募基金24/7全天候二級市場交易服務。投資者可以通過此平台每週七天、每天24小時交易數字貨幣市場基金。

是次合作將已落地的一級市場轉為二級市場交易，並將資產管理能力與數字交易基礎設施相結合，除了為代幣化拓寬投資渠道、通過高效結算提升市場流動性外，亦重塑傳統投資產品分銷模式提供了實踐範例。

目前，相關交易功能已於獵豹交易正式上線，該平台由富途控股有限公司全資持有。在遵守平台運營規則的前提下，零售投資者即時買賣基金，將資金轉投其他投資機會。