中集安瑞科（3899）第三季多賺47% 化工收入大增93%

中集安瑞科（3899）公布2026年第三季營運數據，業績增長強勁。季內收入按年升13.4%至76.35億元（人民幣，下同），純利更大增 47.1% 至3億元。今年前三季集團累計收入達205.02億元，純利8.17億元，按年升6.5%，累計新簽訂單219.37億元，按年增11.7%。

清潔能源貢獻逾八成 水上業務強勁

作為集團核心業務，清潔能源分部受惠於水上清潔能源及天然氣儲運裝備的強勁增長，季內收入按年升16.8%至63.19億元，佔集團總收入 82.8%，其股東應佔利潤更大增42.9%。當中，陸上清潔能源收入升14.7%至42.02億元，海外收益激增62.6%至8.31億元；水上清潔能源收入則升21.2%至21.17億元，造船業務訂單亦已排至2029年。