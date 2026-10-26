熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 法國示威 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
財經
出版：2026-Oct-26 22:30
更新：2026-Oct-26 22:30

中集安瑞科（3899）第三季多賺47% 化工收入大增93%

分享：
中集

中集安瑞科（3899）第三季多賺47%，化工收入大增93%。（圖為其網站圖片）

中集安瑞科（3899）公布2026年第三季營運數據，業績增長強勁。季內收入按年升13.4%76.35億元（人民幣，下同），純利更大增 47.1% 3億元。今年前三季集團累計收入達205.02億元，純利8.17億元，按年升6.5%，累計新簽訂單219.37億元，按年增11.7%

清潔能源貢獻逾八成 水上業務強勁

作為集團核心業務，清潔能源分部受惠於水上清潔能源及天然氣儲運裝備的強勁增長，季內收入按年升16.8%63.19億元，佔集團總收入 82.8%，其股東應佔利潤更大增42.9%。當中，陸上清潔能源收入升14.7%42.02億元，海外收益激增62.6%8.31億元；水上清潔能源收入則升21.2%21.17億元，造船業務訂單亦已排至2029年。

化工環境業務收入翻近倍

此外，隨著內地化工物流市場回暖，化工環境分部季內收入按年狂飆 93.3% 8.91億元，佔集團收入比重提升至11.6%。不過，受初期在手訂單不足及終端酒精類飲品消費乏力影響，液態食品分部收入下跌至4.25億元，佔集團收入5.6%

展望未來，中集安瑞科執行董事兼總裁楊曉虎表示，面對全球能源轉型、航運脫碳及產業數字化加速的新趨勢，集團將堅持「關鍵裝備+核心工藝+綜合服務」一體化發展，完善LNG、氫能及綠色甲醇產業鏈能力，並加快液態食品業務佈局，以技術創新及訂單儲備和全球化支撐長期增長。

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務