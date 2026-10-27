避險情緒延至加密市場 比特幣下試8萬美元 港加密ETF沽壓增

截至香港時間昨日下午7時，比特幣下跌0.46%，報80,145元。受偏弱走勢影響，昨港元計價比特幣及以太幣現貨ETF表現偏弱。華夏比特幣(3042)跌2.08%、潘渡比特幣(2818)跌2%、華夏以太幣(3046)跌3.73%和博時以太幣(3009)跌3.8%。相關ETF的拋售壓力與比特幣區間下移同步出現，顯示部分投資者趁反彈減持，或對短線走勢轉趨保守。

全球利率走勢不明朗、地緣政治緊張推高國際油價以及科技股持續下跌，市場避險情緒逐步蔓延至加密貨幣市場。過去1個月，比特幣在8萬至8.7萬美元(下同)區間震盪向下，一度跌破8萬元，低見79,249元。分析指加密市場變數增多，投資者尤須警惕鷹派信號。

近期宏觀環境對高風險資產形成多重壓力。市場對主要央行利率路徑的預期反覆，資金對流動性敏感度上升。中東談判與俄烏戰事未見實質進展，國際油價短暫回落但仍接近年內高位，能源價格上升導致通脹憂慮再度升溫，將削弱市場對寬鬆政策的憧憬。全球科技股持續調整，拖累整體風險偏好，資金傾向流入避險資產。導致加密貨幣市場缺乏能夠推動幣價反彈的積極因素，短線承接力轉弱。

雖然比特幣仍守在8萬美元附近，但反彈力度有限。市場人士指出，比特幣未能重上區間中上部，反映投資者在宏觀不確定性下傾向減倉或觀望，槓桿資金亦趨審慎。除比特幣外，以太幣及其他主流加密資產同樣受壓。