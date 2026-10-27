恒生指數半日倒跌31點　聯想升近6%　智譜升逾9%(更新)

Claude開發商、人工智能（AI）公司Anthropic正式提交首次公開招股（IPO）申請，美股三大指數造好。恒指延續昨日升勢，今早（27日）高開48點，報23,260點。大市高開後，一度升102點，高見23,313點後，升幅隨即收窄並轉跌，之後走勢反覆，半日跌31點，報23,180點，成交886.85億元。國指跌27點，報7,774點；科指跌29點，報3,827點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.31%，報387.6元；美團（3690）跌2.36%，報72.3元；京東（9618）跌0.81%，報98.6元；阿里巴巴（9988）跌0.2%，報97.75元；百度（9888）跌1.11%，報75.55元；小米（1810）跌4.16%，報25.78元；快手（1024）跌0.94%，報27.34元；網易（9999）跌3.19%，報179元。