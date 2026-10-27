恒生指數跌170點　滙控跌逾5%　智譜升近9%(更新)

Claude開發商、人工智能（AI）公司Anthropic正式提交首次公開招股（IPO）申請，美股三大指數造好。恒指延續昨日升勢，今早（27日）高開48點，報23,260點。大市高開後，一度升102點，高見23,313點後，升幅隨即收窄並轉跌，之後走勢反覆，半日跌31點，報23,180點。午後大市繼續向下尋底，跌穿早市低位，在尾市跌幅擴大，曾跌227點，低見22,983點，最終跌170點，收報23,041點，險守二萬三，成交1,783.48億元。國指跌35點，報7,766點；科指跌57點，報3,800點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌0.31%，報385.2元；美團（3690）跌2.97%，報71.85元；京東（9618）跌0.35%，報99.05元；阿里巴巴（9988）跌0.97%，報97元；百度（9888）跌1.51%，報75.25元；小米（1810）跌4.61%，報25.66元；快手（1024）跌1.45%，報27.2元；網易（9999）跌3.46%，報178.5元。