恒生指數高開48點　聯想高開逾5%

Claude開發商、人工智能（AI）公司Anthropic正式提交首次公開招股（IPO）申請，美股三大指數造好。恒指延續昨日升勢，今早（27日）高開48點，報23,260點。國指高開14點，報7,816點；科指高開28點，報3,886點。
科技股個別發展，騰訊（700）高開0.16%，報387元；美團（3690）低開0.07%，報74元；京東（9618）高開0.2%，報99.6元；阿里巴巴（9988）高開1.48%，報99.4元；百度（9888）高開0.07%，報76.45元；小米（1810）低開0.74%，報26.7元；快手（1024）高開0.36%，報27.7元；網易（9999）高開0.97%，報186.7元。
聯想（992）高開5.34%，報22.9元。
晶片股方面，中芯國際（981）高開2.35%，報47元；華虹宏力（1347）高開4.12%，報66.9元。
AI股方面，MiniMax（100）高開3.62 %，報180.4元；智譜（2513）高開4.06%，報526元。
滙控（005）低開0.56%，報141.4元。友邦（1299）平開，報70.85元。
泡泡瑪特（9992）平開，報133元。