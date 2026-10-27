FM財自 | 一個消息推倒昨天的真理

華爾街最可怕的，從來不是股價忽然暴跌，而是剛被大眾奉為「真理」的邏輯，一夜間被新消息徹底推翻。 回顧今年，市場劇本換了又換。年初耳語是「一千個買金的理由」，轉眼間，劇本換成「AI必須追存儲晶片」。到了六月，大行報告寫滿供需與產能，力薦海力士與三星；不久後，光通訊與晶片的舊夢重燃，股價再創新高。每一次突破，市場都像輕輕握住你的手說：這一次，真的不同。但當七月份美光(MU)、SanDisk等重挫後，上一個故事如何散場，已無人願意回頭。

交易最淒美的，是你讀盡數據、捱過震盪，終於把懷疑熬成信心，偏偏此時一個新消息推門而入。 沒有告別，只用幾行字，便讓昨天厚厚一疊分析薄如落葉。原本的「需求強勁」可忽然被解讀為過度投資，「供應緊張」能一夜變成擴產隱憂。基本面數據未必一夜全變，但市場替數據配上的旁白，卻已經換了聲音，於是股民苦笑，「萬般分析不如一個消息。」 這並非指分析毫無用處，而是資產價格裡，從來不只反映已經發生的事，更包含了對明天的想像。

在股海中信有明天的勇氣 華爾街永遠需要新故事來製造浪漫，一則消息只要動搖了那份想像，就足以讓資金重新計價。 真正令人重傷的，不是看錯數據，而是錯把一種「可能」，當成了不變的承諾。 長江後浪推前浪，前浪死在沙灘上。華爾街的後浪，永遠是下一個更動聽的故事；而留在沙灘上的，卻是上一批堅守的前浪，手裡仍握著言之成理的報告，像握著一封感情已散、字跡未褪的情書。 但股市的循環未完。跌過之後，也許又有新消息替昨日的恐懼翻案。股價再升，人們重新相信，連那場驚魂，事後都會被改寫為「難得的買入機會」。市場最擅長的，是讓每一代人，都以為自己終於聽懂了結局。

願我們在股海中，保有相信明天的勇氣，更要具備不把全部身家交給「單一故事」的風控清醒。 Option Jack 本人並非香港證券及期貨事務監察委員會持牌人士，亦並非以持牌投資顧問身份發表本文。本人及本人之有聯繫者並無持有文中所述股。 本文內容僅供參考，並不構成亦不應被視為任何投資產品之要約、招攬、邀請、建議、推薦或買賣任何投資產品之依據，亦不應被詮釋為專業投資意見。投資者在作出任何投資決定前，應按自身財務狀況、投資目標及風險承受能力，審慎考慮相關投資產品之風險因素；如有需要，應尋求獨立及適當的專業意見。本文內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

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