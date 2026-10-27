2026胡潤百富榜出爐　字節跳動張一鳴身家6700億膺中國首富

字節跳動創辦人張一鳴以6,700億元身家第二次成為中國首富。（資料圖片）

胡潤研究院指，今年共有1,529位個人財富達50億元人民幣以上的企業家上榜，較去年增加95位，按年增長6.6%，創歷史新高；上榜企業家總財富達32萬億元，按年增加2.1萬億元，增幅7%。

胡潤研究院公布《2026胡潤百富榜》，43歲的字節跳動創辦人張一鳴，財富一年內增加2000億元人民幣，以6,700億元身家第二次成為中國首富，同時刷新中國首富財富紀錄，其財富增長主要受人工智能（AI）業務推動，帶動字節跳動估值進一步上升。

農夫山泉鍾睒睒排第二 李嘉誠及李澤鉅排第九

72歲的農夫山泉（9633）創辦人鍾睒睒，以4,100億元人民幣排名第二，財富較去年減少1,200億元，由於旗下萬泰生物股價回調，拖累整體財富表現，但財富仍較兩年前多700億元，增幅20%。

58歲的寧德時代（3750）創辦人曾毓群，財富增長17%至3,850億元人民幣，升至第三位；55歲的騰訊（700）馬化騰，財富回落26%至3,460億元，排名回落至第四。

美的集團（300）大股東何享健家族以3,100億元，排第五。長和系創辦人李嘉誠及長子李澤鉅財富增至2530億元，排第九。