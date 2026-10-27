國際環保博覽特設「出海」專區 逾340家展商參展

由香港貿發局、法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦，並由環境及生態局協辦的第21屆國際環保博覽，現於亞洲國際博覽館舉行。共有來自15個國家及地區、超過340家展商參展。今年更首設「出海全球通」專區，協助內地環保企業藉此拓展海外市場。大會亦舉辦「環保企業『走出去』經驗交流會」及「出海專題論壇」，邀請政府、金融、認證及產業園區代表，以及成功出海企業分享經驗。
來自湖南的力合科技表示，此平台兼具國際化及真實應用場景的優勢，能夠協助企業提升國際認受性。力合國際（香港）有限公司執行董事兼首席執行官侯亮表示，將香港定位為企業出海的「母港」，因為香港不僅具備國際網絡及連接全球市場的能力，更有完善的專業服務體系、與國際接軌的法規及標準，有助企業建立國際化營運能力。
侯亮指，相較單純參展，香港更提供實際應用場景及示範案例，當海外客戶看到有關技術已在香港成功落地應用，將有助提升對產品及技術的信心。
侯亮續指，公司剛落戶香港時，香港貿發局等機構積極協助對接銀行、會計、企業合規、辦公室選址等香港專業服務，讓企業能夠更快落戶香港並投入發展。於2025年，該公司成立力合科技（哈薩克斯坦）有限責任公司，並於國際環保博覽期間與哈薩克斯坦合作夥伴簽署合作備忘錄，呼應國家提出的中哈環境合作常態化趨勢。
10月29日免費開放公眾入場 設有講座及工作坊
博覽最後一天（10月29日）為公眾日，免費開放予公眾人士入場參觀，當日設有多場環保講座。此外，市民可透過不同的互動工作坊，了解循環再用及環保生活的實踐方式。