國際環保博覽特設「出海」專區 逾340家展商參展

第21屆國際環保博覽，現正於亞洲國際博覽館舉行，匯聚來自15個國家及地區、超過340家展商參展；約200名來自中國內地、香港、「一帶一路」及東盟國家等地的主要官員及半官方機構代表將出席參觀，進一步加強國際交流與聯繫。（資料圖片）

由香港貿發局、法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦，並由環境及生態局協辦的第21屆國際環保博覽，現於亞洲國際博覽館舉行。共有來自15個國家及地區、超過340家展商參展。今年更首設「出海全球通」專區，協助內地環保企業藉此拓展海外市場。大會亦舉辦「環保企業『走出去』經驗交流會」及「出海專題論壇」，邀請政府、金融、認證及產業園區代表，以及成功出海企業分享經驗。

來自湖南的力合科技表示，此平台兼具國際化及真實應用場景的優勢，能夠協助企業提升國際認受性。力合國際（香港）有限公司執行董事兼首席執行官侯亮表示，將香港定位為企業出海的「母港」，因為香港不僅具備國際網絡及連接全球市場的能力，更有完善的專業服務體系、與國際接軌的法規及標準，有助企業建立國際化營運能力。