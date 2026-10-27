小米首個員工住宅「光谷夢享家」開賣 每平方公尺1.2萬人民幣

小米集團首個員工住宅項目「光谷夢享家」在10月25日在湖北武漢正式開盤，共推出297個單位。據市場消息指出，小米員工內部價預計約每平方公尺1.2萬元人民幣，目前僅限「小米正式員工」購買。 小米生態鏈總經理陳波在微博發布影片，介紹這個位於武漢光谷的小米員工住宅「光谷夢享家」。整個社區共有4棟住宅、297個單位，包括3棟18層小高層及1棟33層高樓，房型涵蓋110平方公尺三房、122至125平方公尺中型單位，以及附設16平方公尺空中花園的143平方公尺大單位。

4棟住宅297個單位 社區依照第四代住宅標準設計，地積比率為2.0，設空中花園、風雨連廊，並設有健身房、瑜伽室、療癒空間、桌球室及會客廳等休閒設施。周邊有豹子溪公園、武漢兒童醫院光谷院區等，距離小米武漢科技園不遠，並將設置商店，依員工需求招商及統一營運。