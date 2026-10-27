熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 法國示威 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
財經
出版：2026-Oct-27 18:06
更新：2026-Oct-27 18:06

盧拉意外連任巴西總統　衝擊巴西市場「股匯雙殺」

分享：
現任巴西總統盧拉在大選中「逆轉勝」，衝擊巴西市場。(路透社)

現任巴西總統盧拉在大選中「逆轉勝」，衝擊巴西市場。(路透社)

81歲的左翼勞工黨候選人、現任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在總統大選「逆轉勝」，擊敗在首輪投票中得票領先的前總統博索納羅之子、右翼自由黨候選人弗拉維奧，成功連任，將展開該國史無前例的第四個總統任期。據彭博報道，令投資者措手不及，在憂慮新一屆政府未能大幅改善財政狀況下，觸發周一（26日）股匯「雙殺」。

現任巴西總統盧拉在大選中「逆轉勝」，衝擊巴西市場。(路透社) 現任巴西總統盧拉在大選中「逆轉勝」，衝擊巴西市場。(路透社)

巴西Bovespa指數周一收市暴跌13.88%，創2020年以來最大單日跌幅，盤內曾觸發熔斷機制。交易所營運商B3兩度擴大漲跌幅限制，以因應潛在的更大波動。巴西財政部則取消周二（27日）及周四（29日）的債券拍賣。

除了股市之外，巴西貨幣雷亞爾（Real）亦錄得逾20年來最大跌幅，曾跌逾一成，1美元兌巴西雷亞爾曾升至5.6水平；其後跌幅收窄，較早時報5.41水平。

市場憂慮政府財政惡化　再干預國營油企

報道指出，盧拉的對手、前總統之子弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）在10月4日首輪投票領先，令市場原本看好右翼政府上台後，削減及改善政府開支，並在選前部署相關交易，最終卻因盧拉「逆轉勝」承受損失。

市場亦擔心，盧拉政府在開支壓力下，可能重新干預國營油企巴西石油（Petrobras）的燃油定價。在盧拉上一個任期內，Petrobras曾長期以低於國際市場的價格銷售燃油，以壓制國內通脹，代價是公司盈利能力和資產負債表受損。

GDP 2027 IMF預測（am730製圖） GDP 2027 IMF預測，俄羅斯列第10位（am730製圖） GDP 2027 IMF預測，意大利列第9位（am730製圖） GDP 2027 IMF預測，巴西列第8位（am730製圖） GDP 2027 IMF預測，法國列第7位（am730製圖） GDP 2027 IMF預測，日本列第6位（am730製圖） GDP 2027 IMF預測，英國列第5位（am730製圖） GDP 2027 IMF預測，印度列第4位（am730製圖） GDP 2027 IMF預測，德國列第3位（am730製圖） GDP 2027 IMF預測，中國列第2位（am730製圖） GDP 2027 IMF預測，美國列第1位（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務