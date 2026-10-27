盧拉意外連任巴西總統　衝擊巴西市場「股匯雙殺」

81歲的左翼勞工黨候選人、現任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在總統大選「逆轉勝」，擊敗在首輪投票中得票領先的前總統博索納羅之子、右翼自由黨候選人弗拉維奧，成功連任，將展開該國史無前例的第四個總統任期。據彭博報道，令投資者措手不及，在憂慮新一屆政府未能大幅改善財政狀況下，觸發周一（26日）股匯「雙殺」。

巴西Bovespa指數周一收市暴跌13.88%，創2020年以來最大單日跌幅，盤內曾觸發熔斷機制。交易所營運商B3兩度擴大漲跌幅限制，以因應潛在的更大波動。巴西財政部則取消周二（27日）及周四（29日）的債券拍賣。

除了股市之外，巴西貨幣雷亞爾（Real）亦錄得逾20年來最大跌幅，曾跌逾一成，1美元兌巴西雷亞爾曾升至5.6水平；其後跌幅收窄，較早時報5.41水平。

市場憂慮政府財政惡化 再干預國營油企

報道指出，盧拉的對手、前總統之子弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）在10月4日首輪投票領先，令市場原本看好右翼政府上台後，削減及改善政府開支，並在選前部署相關交易，最終卻因盧拉「逆轉勝」承受損失。