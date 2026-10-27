會財局就嚴重審計及鑒證缺失 處罰Norton Rowland CPA Limited及其項目董事

會計及財務匯報局就Norton Rowland CPA Limited及其項目董事洪志遠在兩項根據《職業退休計劃條例》註冊的職業退休計劃的法定審計及鑒證項目中存在嚴重缺失，對其作出處分。
會財局公開譴責Norton Rowland及洪志遠，處以罰款合共19.6萬港元，包括對Norton Rowland及洪志遠各處以9.8萬港元罰款；對Norton Rowland及洪志遠施加執業限制，規定其於18個月期間，不得接受、進行或參與任何已向強制性公積金計劃管理局註冊的強制性公積金計劃及職業退休計劃的審計或鑒證項目；及指示洪志遠在參與任何相關項目前，須先就特定範疇完成額外且可驗證的持續專業進修小時。
有關紀律處分源於會財局對Norton Rowland進行的一項查察，評估了兩項財務報表審計及合規事項鑒證工作，當中包括一項界定利益計劃及一項界定供款計劃。兩項計劃均持有龐大資產，其可供支付利益的資產淨值分別約為14億港元及5,900萬港元。
會財局發現，在投資、已付或應付予計劃成員的利益及負債等範疇，受規管者未有充分執行程序以取得審計證據，且沒有獨立核實關鍵資料。上述缺失亦延伸至鑒證工作。在未執行充分程序下，得出該等計劃已遵守《職業退休計劃條例》的結論。鑒證報告亦採用錯誤用詞，並遺漏了該等條例所規定的聲明。
會財局紀律處分部主管梁惠珊女士表示，退休計劃相關的審計及鑒證項目是為了保證計劃的財務資料是否合法。此類業務要求核數師充分理解監管框架。
會財局行政總裁賴翠碧女士指出，進行此類業務的核數師必須秉持嚴謹態度並具備專業能力及知識。會財局將與其他監管機構保持協作，確保影響公眾利益的事宜及時獲得處理。