會財局就嚴重審計及鑒證缺失 處罰Norton Rowland CPA Limited及其項目董事

會計及財務匯報局就Norton Rowland CPA Limited及其項目董事洪志遠在兩項根據《職業退休計劃條例》註冊的職業退休計劃的法定審計及鑒證項目中存在嚴重缺失，對其作出處分。

會財局公開譴責Norton Rowland及洪志遠，處以罰款合共19.6萬港元，包括對Norton Rowland及洪志遠各處以9.8萬港元罰款；對Norton Rowland及洪志遠施加執業限制，規定其於18個月期間，不得接受、進行或參與任何已向強制性公積金計劃管理局註冊的強制性公積金計劃及職業退休計劃的審計或鑒證項目；及指示洪志遠在參與任何相關項目前，須先就特定範疇完成額外且可驗證的持續專業進修小時。