康希諾生物（06185）首三季歸母淨利潤約1629萬元 按年增長12.82%

報告指，康希諾正從核心產品向「多產品協同發展」邁進。第三季度，其首個國產三組分百白破疫苗「盼康欣」獲批並啟動市場供應；吸附破傷風疫苗「泰特欣」亦獲批上市，並將中國獨家商業化權益授予遠大生命科學集團以借助合作關係推動產品覆蓋。此外，亞洲首款四價流腦結合疫苗「曼海欣」正申請擴展至17周歲人群，13價及24價肺炎疫苗亦在持續推進。

深化海外佈局 技術轉移拓市場

國際業務方面，康希諾逐步從產品出口延伸至海外註冊、當地語系化生產及技術轉移。其中流腦疫苗「曼海欣」已取得阿根廷註冊證書；集團上半年亦向印尼合作夥伴提供PCV13i疫苗相關產品以支援當地產業化及國家免疫規劃，並與巴基斯坦夥伴就「優佩欣」達成合作意向，探索當地市場機遇。

依託五大技術平臺 拓展mRNA合作

在技術研發方面，該集團目前已建立病毒載體、mRNA等五大核心技術平臺。今年8月，其子公司與德普世生物簽署戰略合作協議，雙方將結合人工智慧腫瘤新抗原發現技術與康希諾的mRNA遞送及製劑優勢，共同探索消化道實體瘤及罕見腫瘤的個性化治療型疫苗研發。