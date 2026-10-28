可口可樂上調今年利潤預期　新興市場升勢蓋過美伊戰爭

國際知名飲料品牌「可口可樂」旗下標誌性汽水和其他飲料銷量在2026年出現強勁增長，隨後該品牌上調年度利潤預期，押注印度和巴西等市場的軟性飲料需求，與競爭對手百事可樂形成鮮明對比。
《路透社》報道，可口可樂不斷嘗試在美國推出更小、更便宜的包裝，以贏得越來越挑剔的消費者青睞，同時推出更高單價的產品，像是櫻桃口味的可口可樂等新款產品。
北美地區銷量持平
可口可樂表示，印度、中國、墨西哥與巴西市場的成長，推動全球Q3單位箱銷售成長約5％。儘管其他地區的汽水銷量有所增長，在北美地區的銷量卻持平。
Jefferies公司的分析師加傑拉瓦拉（Kaumil Gajrawala）表示，可口可樂與同行之間的差距正在擴大，在市場討論漲價之前，那些實現銷量增長的公司應該會表現更好。
對此，可口可樂預估，2026年以可比匯率中立計算的每股盈餘將增加至少9％，高於先前預測的7％至8％。該公司目前的目標是實現至少5％的年度自主成長營收（annual organic revenue），先前的預期目標約為5％。
消費者支出普遍疲軟
報道指出，可口可樂在盤前交易中基本持平，儘管消費者支出普遍疲軟，且美伊戰爭引發市場波動，但該股在2026年已累計上漲約33％，有望連續第3年實現成長。RBC Capital Markets分析師莫帝（ Nik Modi）表示，部分投資者可能希望年度目標能大幅提高，但考慮到宏觀環境，保持謹慎是可理解的。
此外，由於美國在伊朗的戰爭提高了大宗商品價格，可口可樂也面臨包裝成本更高的困境，該公司7月表示，2026年鋁、PET成本漲幅超乎預期。所幸Q3營收成長達7.4％，有助於支撐其營業利潤率，使其上升至33.4％。
根據倫敦證交所集團（LSEG）的數據，截至10月2日，季度營收高達133.8億美元（約1,050億港元），超過分析師預期的129.2億美元（約1,014億港元），調整後每股收益為0.91美元（約7.14港元），同樣高於分析師所預期的0.88美元（約6.9港元）。
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