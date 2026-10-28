可口可樂上調今年利潤預期　新興市場升勢蓋過美伊戰爭

可口可樂在北美以外地區銷量有所增長，因此上調年度利潤預期。（示意圖／路透）

國際知名飲料品牌「可口可樂」旗下標誌性汽水和其他飲料銷量在2026年出現強勁增長，隨後該品牌上調年度利潤預期，押注印度和巴西等市場的軟性飲料需求，與競爭對手百事可樂形成鮮明對比。

《路透社》報道，可口可樂不斷嘗試在美國推出更小、更便宜的包裝，以贏得越來越挑剔的消費者青睞，同時推出更高單價的產品，像是櫻桃口味的可口可樂等新款產品。

北美地區銷量持平

可口可樂表示，印度、中國、墨西哥與巴西市場的成長，推動全球Q3單位箱銷售成長約5％。儘管其他地區的汽水銷量有所增長，在北美地區的銷量卻持平。