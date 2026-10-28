料維持利率不變 花旗預期美聯儲明年中掉頭減息

美國聯儲局將於香港時間周四凌晨2時公布議息結果。大行普遍預期美聯儲今次會按兵不動，維持聯邦基金利率於3.75%至4.00%不變。雖然各大行對今次凍息有共識，惟對未來息口走勢存在較大分歧。其中，花旗預期美聯儲今次維持利率不變，並傾向12月加息後按兵不動，直到明年6月才反轉掉頭減息。
由於美國中期選舉於11月3日舉行，與本周聯儲局議息會議(10月28至29日)日期極為接近，根據聯儲局「選前不加息」、「不改動重大政策」的歷史慣例，故各大行普遍預期今次美聯儲會維持利率不變，加上芝商所FedWatch數據顯示，市場估計美聯儲維持利率不變的機率接近90%，但對12月再次加息則有較大保留，其分析12月加息25個基點的機率超過70%。
多間大行均估計本周四美聯儲會按兵不動，其中包括有高盛、摩根大通、摩根士丹利及瑞銀等。
不過，市場對於美聯儲12月會否加息則有較大保留。其中花旗反其道以行，預期聯儲局於本周維持利率不變，或於12月加0.25厘後一直維持至明年上半年，到明年6月和9月就分別減息25個基點。
另外，高盛則預測10月將不會加息，並於12月加息。施羅德則估計年底再加息一次，對於明年去向則持觀望態度，又預料油價將回落，有望減輕通脹。
穆迪首席經濟學家贊迪在社交平台發文稱，聯儲局不必急於加息，因10年期美國國債孳息率在5%附近劇烈波動。
贊迪續指，債券市場正在推高借貸成本，而這正是聯儲局試圖抑制通脹想要達成的目標。 贊迪認為，高油價會推高通脹，但加息無法徹底解決石油供應問題，反而可能拖慢經濟，因油價高企的根源為中東戰事。