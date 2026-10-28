料維持利率不變 花旗預期美聯儲明年中掉頭減息

美國聯儲局將於香港時間周四凌晨2時公布議息結果。大行普遍預期美聯儲今次會按兵不動，維持聯邦基金利率於3.75%至4.00%不變。雖然各大行對今次凍息有共識，惟對未來息口走勢存在較大分歧。其中，花旗預期美聯儲今次維持利率不變，並傾向12月加息後按兵不動，直到明年6月才反轉掉頭減息。

由於美國中期選舉於11月3日舉行，與本周聯儲局議息會議(10月28至29日)日期極為接近，根據聯儲局「選前不加息」、「不改動重大政策」的歷史慣例，故各大行普遍預期今次美聯儲會維持利率不變，加上芝商所FedWatch數據顯示，市場估計美聯儲維持利率不變的機率接近90%，但對12月再次加息則有較大保留，其分析12月加息25個基點的機率超過70%。