恒生指數升53點　聯想升逾6%　渣打升逾7%(更新)

美國聯儲局將於香港時間周四（29日）凌晨2時公布議息結果，市場轉趨觀望，普遍預期美聯儲今次會按兵不動，美股三大指數造好。恒指昨日險守兩萬三關口後，今早（28日）高開42點，報23,083點。大市高開後，一度升逾百點，但隨即升幅迅速蒸發，轉跌最多18點，低見23,023點後，大市重拾升軌，升幅不斷擴大，半日升99點，報23,140點。大市午後走勢反覆，在兩萬三關口拉鋸爭持，尾市升幅稍微擴大，最終升53點，收報23,094點，成交1,814.28億元。國指升24點，報7,791點；科指升53點，報3,853點。