恒生指數升53點　聯想升逾6%　渣打升逾7%(更新)

美國聯儲局將於香港時間周四（29日）凌晨2時公布議息結果，市場轉趨觀望，普遍預期美聯儲今次會按兵不動，美股三大指數造好。恒指昨日險守兩萬三關口後，今早（28日）高開42點，報23,083點。大市高開後，一度升逾百點，但隨即升幅迅速蒸發，轉跌最多18點，低見23,023點後，大市重拾升軌，升幅不斷擴大，半日升99點，報23,140點。大市午後走勢反覆，在兩萬三關口拉鋸爭持，尾市升幅稍微擴大，最終升53點，收報23,094點，成交1,814.28億元。國指升24點，報7,791點；科指升53點，報3,853點。
泡泡瑪特（9992）第三季整體收益大跌50%，股價跌0.99%，報130.7元。
滙控（005）升0.97%，報135.6元。渣打（2888）績後升7.64%，報219.8元。友邦（1299）跌2.21%，報70.9元。
科技股個別發展，騰訊（700）升0.62%，報387.6元；美團（3690）跌0.91%，報71.2元；京東（9618）升1.06%，報100.1元；阿里巴巴（9988）升1.96%，報98.9元；百度（9888）升2.53%，報77.15元；小米（1810）跌0.16%，報25.62元；快手（1024）跌0.44%，報27.08元；網易（9999）跌1.35%，報176.1元。
聯想（992）升6.26%，報23.78元。
晶片股方面，中芯國際（981）升5.43%，報47.8元；華虹宏力（1347）升8.44%，報70元。
AI股方面，MiniMax（100）升4.65%，報180.2元；智譜（2513）升3.82%，報571.5元。