恒生指數半日升99點　聯想升逾6%　滙控升逾2%(更新)

美國聯儲局將於香港時間周四（29日）凌晨2時公布議息結果，市場轉趨觀望，普遍預期美聯儲今次會按兵不動，美股三大指數造好。恒指昨日險守兩萬三關口後，今早（28日）高開42點，報23,083點。大市高開後，一度升逾百點，但隨即升幅迅速蒸發，轉跌最多18點，低見23,023點後，大市重拾升軌，升幅不斷擴大，半日升99點，報23,140點，成交979.91億元。國指升39點，報7,806點；科指升68點，報3,868點。
泡泡瑪特（9992）第三季整體收益大跌50%，股價跌0.76%，報131元。
科技股個別發展，騰訊（700）升0.83%，報388.4元；美團（3690）升0.84%，報72.45元；京東（9618）升0.56%，報99.6元；阿里巴巴（9988）升2.37%，報99.3元；百度（9888）升2.92%，報77.45元；小米（1810）升0.7%，報25.84元；快手（1024）升1.18%，報27.52元；網易（9999）跌0.84%，報177元。
聯想（992）升6.7%，報23.88元。
晶片股方面，中芯國際（981）升4.32%，報47.3元；華虹宏力（1347）升5.96%，報68.4元。
AI股方面，MiniMax（100）升7.55%，報185.2元；智譜（2513）升4.45%，報575元。
滙控（005）升2.46%，報137.6元。友邦（1299）跌2.55%，報70.65元。