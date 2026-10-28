恒生指數高開42點　泡泡瑪特低開6%

美國聯儲局將於香港時間周四（29日）凌晨2時公布議息結果，市場轉趨觀望，普遍預期美聯儲今次會按兵不動，美股三大指數造好。恒指昨日險守兩萬三關口後，今早（28日）高開42點，報23,083點。國指高開23點，報7,790點；科指高開29點，報3,829點。

泡泡瑪特（9992）第三季整體收益大跌50%，股價低開6.06%，報124元。

科技股個別發展，騰訊（700）低開0.31%，報384元；美團（3690）平開，報71.85元；京東（9618）高開1.06%，報100.1元；阿里巴巴（9988）高開0.82%，報97.8元；百度（9888）高開1.4%，報76.3元；小米（1810）高開0.55%，報25.8元；快手（1024）低開0.07%，報27.18元；網易（9999）低開0.17%，報178.2元。