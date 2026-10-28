渣打上季稅前溢利增27%　上調今年收入指引

第三季，經營收入57.81億元，按年上升13%。其中，淨利息收入升9%至30億元，受交易量及資產負債表組合優化所帶動；非利息收入升19%至28億元，受財富方案業務及環球市場的強勁增長勢頭所帶動；財富方案業務升26%，連續第三個季度表現創新高，投資產品及銀行保險均錄得廣泛增長；環球市場升21%，受經常性及非經常性收入的雙位數增長所帶動。

期內，信貸減值支出9,000萬元，按年減少52%，反映企業及投資銀行業務的撥回淨額2,400萬元，以及財富管理及零售銀行業務的支出1.14億元均大致持平。

溫拓思：有信心上調今年收入指引

渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，集團於本季度再創佳績，各項業務均錄得廣泛增長，每股盈利自年初至今上升27%，集團穩定且全面的表現，反映出集團業務的優勢及嚴謹的執行力，使集團有信心上調2026年的收入指引。

渣打上調2026年的指引，按固定滙率基準計算並撇除重大項目，經營收入按年增幅將高於5%至7%的增長範圍，其中，淨利息收入預期按年上升約4%；倘撇除重大項目，成本對收入比率約為60%；有形股東權益回報將約為14%。