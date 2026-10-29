逾60家機構參與 港交所綜合基金平台推代理人服務

港交所(388)旗下綜合基金平台(IFP)推出平台及代理人服務，加入總分銷、代理人及行政服務，把平台功能延伸至基金分銷全流程。新服務提供更精簡的營運框架，旨在減少市場分散，並提升客戶登記、訂單處理、交收、付款、對帳及報告等環節的效率。綜合基金平台的參與者數目已由首批33家增至超過60家分銷商。 港交所資訊總監梁松光昨表示，平台及代理人服務支援基金單位或股份的持有及行政管理、簡化付款及交收的現金流，並簡化對帳及報告流程。綜合基金平台於2024年12月推出，首先推出基金資料庫，其後於去年7月推出訂單傳遞服務，平台的參與者數目已由首批33家增至逾60家分銷商、基金公司及過戶代理。

綜合基金平台由港交所聯同政府、證監會及業界持份者共同開發，目的是為了完善香港的基金分銷生態圈，並提升香港作為區內及全球財富管理樞紐的競爭力。 港交所行政總裁陳翊庭昨表示，觀察到全球投資者正在重新審視其長期資本配置。同時，資本亦開始尋求在香港實現多元化佈局，港交所正透過完善多資產類別生態系統並建構平台架構。 陳翊庭：續優化綜合基金平台服務 陳翊庭續指，此次平台新增的服務是加強了市場參與者之間的連通，使業界能夠更方便地滿足投資者不斷變化的需求。同時，該平台也奠定了一個能夠與產業共同增長的基礎。

財經事務及庫務局長許正宇則表示，未來將繼續與港交所及證監會以及業界保持合作，並確保該平台能為基金經理人、經銷商乃至最終投資者帶來實質裨益，亦鼓勵更多市場參與者了解新服務如何協助香港資產管理規模(AUM)的增長。證監會投資產品部執行董事吳家俐認為，隨著平台及代理人服務推出，預期平台可透過提升市場效率及促成新的基金分銷合作關係。