恒生指數半日升11點　聯想中芯國際跌逾6%(更新)

美國聯儲局議息後，一如市場預期按兵不動，美股三大指數造好。恒指今早（29日）低開6點，報23,088點，守於兩萬三關口之上。大市低開後走勢反覆，早段最多曾倒升89點，高見23,184點後，再次倒跌跌108點，一度失守兩萬三關口，低見22,986點，之後在兩萬三關口之上好淡爭持，半日反覆升11點，報23,106點，成交982.02億元。國指升23點，報7,814點；科指跌76點，報3,777點。

中資金融股造好，建行（939）升2.62%，報10.18元；工行（1398）升2.7%，報7.81元；中國平安（2318）升3.06%，報49.86元；中國人壽（2628）升2.71%，報24.28元；中行（3988）升2.07%，報6.165元。