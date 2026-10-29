恒生指數半日升11點　聯想中芯國際跌逾6%(更新)

美國聯儲局議息後，一如市場預期按兵不動，美股三大指數造好。恒指今早（29日）低開6點，報23,088點，守於兩萬三關口之上。大市低開後走勢反覆，早段最多曾倒升89點，高見23,184點後，再次倒跌跌108點，一度失守兩萬三關口，低見22,986點，之後在兩萬三關口之上好淡爭持，半日反覆升11點，報23,106點，成交982.02億元。國指升23點，報7,814點；科指跌76點，報3,777點。
中資金融股造好，建行（939）升2.62%，報10.18元；工行（1398）升2.7%，報7.81元；中國平安（2318）升3.06%，報49.86元；中國人壽（2628）升2.71%，報24.28元；中行（3988）升2.07%，報6.165元。
科技股個別發展，騰訊（700）跌1.5%，報381.8元；美團（3690）跌1.4%，報70.2元；京東（9618）跌0.2，報99.9元；阿里巴巴（9988）跌2.17 %，報96.75元；百度（9888）跌1.43%，報76.05元；小米（1810）升1.25%，報25.94元；快手（1024）跌1.63%，報26.64元；網易（9999）跌1.48%，報173.5元。
聯想（992）跌6.73%，報22.18元。
晶片股方面，中芯國際（981）跌6.49%，報44.7元；華虹宏力（1347）跌6.79%，報65.25元。
AI股方面，MiniMax（100）跌5.44%，報170.4元；智譜（2513）跌7.09%，報531元。
新東方（9901）績後捱沽，跌11.55%，報37.82元。
滙控（005）升0.37%，報136.1元。友邦（1299）升2.26%，報72.5元。
泡泡瑪特（9992）跌0.84%，報129.6元。