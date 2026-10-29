恒生指數期結日倒跌136點　失守二萬三　聯想跌近7%(更新)

美國聯儲局議息後，一如市場預期按兵不動，美股三大指數造好。恒指今早（29日）低開6點，報23,088點，守於兩萬三關口之上。大市低開後走勢反覆，早段最多曾倒升89點，高見23,184點後，再次倒跌108點，一度失守兩萬三關口，見22,986點，之後在兩萬三關口之上好淡爭持，半日反覆升11點，報23,106點。大市午後初段變化不大，繼續陷入爭持悶局，其後大市蒸發全部升幅，跌穿早市低位，尾市擴大跌跌幅，並向下尋底，曾跌166點，低見22,928點，最終跌136點，收報22,958點，再次失守二萬三，成交1,894.53億元。國指跌35點，報7,755點；科指跌109點，報3,744點。
中資金融股造好，建行（939）升2.12%，報10.13元；工行（1398）升2.3%，報7.78元；中國平安（2318）升2.56%，報49.62元；中國人壽（2628）升2.45%，報24.22元；中行（3988）升1.57%，報6.135元。
科技股普遍向下，騰訊（700）跌2.58%，報377.6元；美團（3690）跌2.81%，報69.2元；京東（9618）跌1.55%，報98.55元；阿里巴巴（9988）跌2.83 %，報96.1元；百度（9888）跌2.07%，報75.55元；小米（1810）升0.23%，報25.68元；快手（1024）跌3.18%，報26.22元；網易（9999）跌2.1%，報172.4元。
聯想（992）跌6.9%，報22.14元。
晶片股方面，中芯國際（981）跌5.94%，報44.96元；華虹宏力（1347）跌7.71%，報64.6元。
AI股方面，MiniMax（100）跌6.72%，報168.1元；智譜（2513）跌6.91%，報532元。
新東方（9901）績後捱沽，跌14.03%，報36.76元。
滙控（005）跌0.07%，報135.5元。友邦（1299）升1.06%，報71.65元。
泡泡瑪特（9992）跌1.53%，報128.7元。