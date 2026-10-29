恒生指數期結日倒跌136點　失守二萬三　聯想跌近7%(更新)

美國聯儲局議息後，一如市場預期按兵不動，美股三大指數造好。恒指今早（29日）低開6點，報23,088點，守於兩萬三關口之上。大市低開後走勢反覆，早段最多曾倒升89點，高見23,184點後，再次倒跌108點，一度失守兩萬三關口，見22,986點，之後在兩萬三關口之上好淡爭持，半日反覆升11點，報23,106點。大市午後初段變化不大，繼續陷入爭持悶局，其後大市蒸發全部升幅，跌穿早市低位，尾市擴大跌跌幅，並向下尋底，曾跌166點，低見22,928點，最終跌136點，收報22,958點，再次失守二萬三，成交1,894.53億元。國指跌35點，報7,755點；科指跌109點，報3,744點。