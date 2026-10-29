美國議息｜美聯儲按兵不動　2委員反對維持利率不變

美國聯儲局一如市場預期，維持聯邦基金利率目標區間在3.75至4厘不變。聯邦公開市場委員會（FOMC）以10票贊成，2票反對作出決定，當中理事庫克（Lisa Cook）和克利夫蘭聯儲銀行總裁哈馬克（Beth Hammack），反對維持利率不變，主張加息25個基點。

會後聲明提到，通脹仍處於高位，隨著獲得更多信息，委員會將更有能力確定適當的政策立場，以確保通脹及時回到2%的目標水平，指出將實現價格穩定。

聲明又提到，經濟活動正以強勁步伐擴張，雖然地緣政治局勢等因素，導致不確定性仍然較高，但國内支出保持韌性，生產率增長強勁，資本投資穩健。就業增長與勞動市場增長保持同步，失業率變化不大。