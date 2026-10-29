美國議息｜美聯儲按兵不動　2委員反對維持利率不變

美國聯儲局一如市場預期，維持聯邦基金利率目標區間在3.75至4厘不變。聯邦公開市場委員會（FOMC）以10票贊成，2票反對作出決定，當中理事庫克（Lisa Cook）和克利夫蘭聯儲銀行總裁哈馬克（Beth Hammack），反對維持利率不變，主張加息25個基點。
會後聲明提到，通脹仍處於高位，隨著獲得更多信息，委員會將更有能力確定適當的政策立場，以確保通脹及時回到2%的目標水平，指出將實現價格穩定。
聲明又提到，經濟活動正以強勁步伐擴張，雖然地緣政治局勢等因素，導致不確定性仍然較高，但國内支出保持韌性，生產率增長強勁，資本投資穩健。就業增長與勞動市場增長保持同步，失業率變化不大。
聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）表示，除非在緊急情況，否則並不主張使用前瞻性指引，亦不贊成在會議召開前預先做出判斷，因為可能會發生變數。
沃什重申通脹目標為2%
沃什亦提及，通脹仍然偏高，但聯儲局將會實現價格穩定性，強調並不存在「軟性通脹目標」（Soft Inflation Target），重申聯儲局目標是2%，而該目標是以個人消費開支（PCE）物價指數來衡量。
沃什：明年起減一次利率投票會議
另外沃什宣布，明年起將減少利率決策會議的次數，有一次會議改為討論廣泛貨幣政策策略，不會對政策利率進行投票；又預料2028年增加至兩次會議討論策略，僅六次會議集中利率政策。
他解釋，要制定正確貨幣政策，需要及時、定期評估近期事態發展，並確保評估過程有充分的資訊，亦需要預留時間和空間，討論更長遠的重大議題。