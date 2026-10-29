輝達收購Hugging Face交易或違反反壟斷法 被美國司法部調查（資料圖片）

《路透社》引述2名知情人士透露，美國司法部官員特別關注，輝達收購Hugging Face後，是否可能掌握AI生態系統中的關鍵分發管道，進一步擴大市場影響力，甚至利用新取得的平台優勢打壓競爭對手。輝達表示，預計這筆收購案將於2027年上半年完成，並強調Hugging Face未來仍將持續支援各種晶片、雲端及AI公司。

美國晶片巨頭輝達再陷反壟斷調查，美國司法部已對輝達（NVIDIA）以129.3億美元收購開源AI平台Hugging Face展開詢問，這筆交易被質疑是否可能削弱人工智能（AI）市場競爭。

輝達目前是全球AI產業的重要支柱，不僅提供大量AI運算晶片，投資範圍包括Anthropic、OpenAI等，並帶動全球資料中心建設。若法國司法部進一步採取行動，可能衝擊輝達的投資與併購策略，甚至牽動整個AI晶片產業。

報道指出，除了Hugging Face，司法部也檢視輝達2025年收購SchedMD的交易。SchedMD開發的開源軟體可協助管理超級電腦運作，相關系統也涉及國家安全領域。當時部分AI專家擔心，輝達收購後可能影響外界取得這套軟體的權利；輝達則承諾，將繼續維持開放使用並提供支援。