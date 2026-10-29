大新銀行推出「快應錢」 實際年利率低至1%

大新銀行(2356)推出全新交稅「快應錢」稅貸優惠，由即日起至2027年4月30日，客戶成功申請交稅「快應錢」並符合指定條件，除可享低至1%實際年利率及高達1.68萬港元現金回贈外，更可解鎖高連900港元額外銀行服務獎賞。「快應錢」讓客戶透過低息貸款，現金回贈及多項銀行服務獎賞，客戶毋須一次過動用大資金支付稅款，可保留更多流動資金及財務彈性。

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，随著客戶對資金運用效率及財務靈活性的需求不斷提升，稅貸不僅是用於應付稅務開支，更可協助客戶提升資金配置的靈活性。

料稅貸需求將增長 稅貸年息再度下調

鄧子健續指，在新的財政年度，由於退稅金額較往年少，市民交稅的金額較多，預料對稅貸的需求會增加。不過，他同時指出，鑑於去年該行稅貸在申請金額、宗數均有中雙位數，即50%增長，因基數大，所以估計今年稅貸申請金額及宗數只會有低單位數的增長。

被問到今年稅貸年息低至1%，比去年下調0.18%的原因，鄧子健回應指，主要由於現時一個月港元拆息按年下跌，因此今年稅貸利率或較去年低。他預期今年底，香港一個月拆會在2.8至近3厘徘徊。