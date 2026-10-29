微軟續減磅 網民瘋傳員工「悠閒上班」影片：裁員必有因(有片)

微軟本周宣布向6萬名員工推出自願離職補償方案，佔全球僱員總數27%，適用於美國、加拿大、印度及英國指定職級的員工，涵蓋AI人工智能、Copilot、Xbox、Windows及人力資源等部門，但市場推廣、商業銷售及資訊保安等團隊不包括在內。這些員工須於12月初決定是否接受，並在年底離職。據知，此舉旨在控制成本，並為大規模的AI人工智慧投資籌集資金。微軟今年7月已裁減約4,800個職位，去年全年裁員逾1.5萬人。公司表示，今次自願離職方案並不取代裁員，未來仍會按業務需要調整人手。

對於微軟接連「減磅」，社交平台有網民猜測其中一原因與微軟內部工作文化有關，稱只要看影片平台多條有關微軟工程師「上班一天」的Vlog影片，就「明白裁員是有原因」。社交平台隨即再瘋傳有關影片，展現多位員工悠閒的工作節奏，還有多次休息時間及享用食堂等福利。

網民嘲HR可搜索影片定裁員名單 其中一條影片由微軟印度辦公室一名女工程師記錄了自己一天的上班生活，可見她於早上9時抵辦公室，先享受早餐嘆咖啡，9時45分才正式開工，11時往小食機買小食，之後開會及繼續工作，下午1時吃午餐及與同事玩遊戲，2時15分才回來工作，之後4時45分小休及食生果，5時半再工作至6時半下班。另有一條25歲男工程師記錄上班影片，可見他9時前回到辦公室後隨即前往健身室健身，10時食早餐，及後10時20分才開工，期間享用午餐後，下午3時許打乒乓球，及後4時45分已執檯離開公司。

有網民根據影片中的時間推算，有關員工實際工作時間可能只是4至6小時，有人嘲諷微軟的HR部門可以憑搜索有關影片決定裁員名單，「難怪微軟要動手了」、「看完這個，我真是驚訝：微軟竟然花了這麼久才裁掉6萬名員工」、「10時多才開工，4時45分收工，期間包含休息、午餐和打乒乓球。算下來只工作4小時？卻拿了全額薪水？」

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